Schianto sulla riviera di Pescara, ventenne lotta tra la vita e morte

Il giovane, arrivato in ospedale in coma dopo lo scontro tra scooter e automobile, resta ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata a Pescara da ieri.

Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in condizioni estremamente gravi all’ospedale di Pescara dopo essere rimasto coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica lungo la riviera cittadina.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti, il giovane stava percorrendo in sella al proprio scooter il tratto settentrionale del lungomare quando, per cause non ancora chiarite, si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato particolarmente violento e il ventenne ha riportato lesioni di notevole gravità.

Subito dopo l’allarme sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Life e l’automedica del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto, stabilizzando il ragazzo prima del trasferimento d’urgenza al pronto soccorso.

Il giovane è arrivato in ospedale già in coma ed è stato successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni restano gravissime e i medici hanno mantenuto la prognosi riservata.

La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla Polizia locale di Pescara, che ha eseguito i rilievi necessari e raccolto gli elementi utili a stabilire le responsabilità. Gli accertamenti dovranno chiarire la traiettoria dei due veicoli e le circostanze che hanno preceduto la collisione.

Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi, il tratto interessato della riviera Nord è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora, con temporanee ripercussioni sulla circolazione.