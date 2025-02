Scontro frontale a Pineto: anziano in gravi condizioni, due feriti

Violento impatto tra due veicoli sulla provinciale 27 a Scerne di Pineto: un 82enne trasportato d'urgenza in ospedale, altri due coinvolti con lesioni minori.

Nel pomeriggio di ieri, un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Scerne di Pineto, lungo la provinciale 27 che conduce a Casoli di Atri, nei pressi di Torre San Rocco. Due autovetture si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di tre persone.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale di Pineto, lo scontro sarebbe avvenuto a causa dell'invasione di corsia da parte di uno dei conducenti. L'impatto, di estrema violenza, ha provocato gravi lesioni a un uomo di 82 anni, che è stato prontamente soccorso e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Mazzini di Teramo. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e toracico, e le sue condizioni sono giudicate critiche.

L'altra vettura coinvolta era condotta da un padre, con al suo fianco la figlia. Entrambi hanno riportato ferite di minore entità e sono stati assistiti sul posto dai sanitari del 118.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Roseto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, data la presenza di liquidi infiammabili sulla carreggiata. Il traffico è rimasto bloccato per circa due ore in entrambe le direzioni, causando notevoli disagi agli automobilisti. La circolazione è stata ripristinata intorno alle 18:30, dopo la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia della strada.

Le autorità locali raccomandano agli automobilisti di prestare la massima attenzione durante la guida, soprattutto su tratti stradali noti per la loro pericolosità, al fine di prevenire ulteriori tragedie.