Scoperti con 2 kg di marijuana: due giovani arrestati a Francavilla al Mare

Due giovani pregiudicati fermati dai Carabinieri con oltre due chilogrammi di marijuana in auto; arrestati e trasferiti nel carcere di Chieti.​

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Chieti hanno arrestato due giovani pregiudicati, un 25enne di San Giovanni Teatino e un 26enne di Pescara, residente in uno dei campi nomadi della città. I due sono stati trovati in possesso, a bordo dell’auto su cui viaggiavano, di oltre due chilogrammi di marijuana, contenuta in due buste di plastica sottovuoto. Lo stupefacente è stato sequestrato e i due sono stati accompagnati nel carcere di Chieti per scontare la pena.

L'operazione si inserisce in un contesto più ampio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella regione. Recentemente, un'altra significativa operazione ha portato all'arresto di un 20enne di Francavilla al Mare, trovato in possesso di circa 9 chilogrammi di droga e numerosi articoli contraffatti. L'azione delle forze dell'ordine sottolinea l'impegno costante nel monitorare e reprimere le attività illecite legate al traffico di droga, soprattutto in aree considerate strategiche per lo spaccio.

Le autorità continuano a intensificare i controlli, evidenziando l'importanza della collaborazione tra le diverse forze di polizia e la comunità per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.​