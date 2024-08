Scuola, in Abruzzo 577 Nuove Immissioni in Ruolo per Docenti

Partono oggi le operazioni di immissione in ruolo per 577 docenti nelle scuole di ogni ordine e grado in Abruzzo, coprendo posti comuni e di sostegno, secondo il contingente nazionale autorizzato. L’obiettivo è garantire un avvio regolare dell’anno scolastico 2024/2025, con la presa di servizio dei neo-assunti fissata per il 2 settembre.

Le immissioni sono così distribuite: 58 posti comuni e 9 di sostegno per la scuola dell’infanzia; 72 posti comuni, 29 per educazione motoria e 35 di sostegno per la primaria; 113 posti per la secondaria di primo grado, di cui 18 per il sostegno; e 261 posti per la secondaria di secondo grado, con 23 riservati al sostegno.

Le procedure sono completamente informatizzate tramite il portale Istanze Online. I docenti interessati sono invitati a consultare il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Abruzzo e i siti degli ambiti provinciali per le informazioni dettagliate.

La procedura inizierà nei primi giorni della prossima settimana, con la seconda fase programmata dal 16 al 18 agosto. Eventuali turni di surroga partiranno il 19 agosto, se necessario. I candidati che desiderano rinunciare all’immissione in ruolo devono partecipare alla “prima fase” della procedura per evitare la “Nomina d’Ufficio”.