Settimana agitata nei Balcani: Temporali al Sud, ma il caldo tornerà nel weekend

Questa settimana si prospetta agitata dal punto di vista meteorologico, con l'arrivo di un ciclone proveniente dai Balcani che insidierà l'anticiclone africano, portando temporali e un sensibile calo delle temperature in alcune regioni italiane. Tuttavia, il caldo farà presto il suo ritorno durante il prossimo weekend. Le previsioni sono fornite da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Il ciclone, che si è staccato da una bassa pressione presente nella Scandinavia, intraprenderà un percorso che lo porterà dall'Europa orientale alle isole della Grecia, per poi raggiungere il Mar Ionio. Questa situazione causerà un rinforzo dei venti freschi provenienti dai quadranti orientali, noti come venti di Grecale, che influenzeranno non solo il Sud, ma anche il resto del Paese. Tra martedì e mercoledì, le correnti di Grecale si intensificheranno, dando origine a un periodo di instabilità meteorologica al Sud.

Nelle regioni meridionali, è previsto un aumento dei temporali, alcuni dei quali potrebbero risultare intensi, con la possibilità di grandinate. Le zone ioniche della Calabria e della Sicilia saranno particolarmente colpite, con accumuli di pioggia fino a 40 mm in 24 ore, equivalente a 40 litri di pioggia per metro quadrato.

Antonio Sanò spiega: "Tra giovedì e sabato, mentre al Centro-Nord continuerà a fare bel tempo, la goccia fredda inizierà a perdere energia, ma sarà ancora in grado di provocare alcuni fenomeni temporaleschi al Sud. Sarà solo a partire dalla domenica 10 settembre che l'anticiclone africano tornerà a dominare la scena, portando un periodo sempre più stabile, soleggiato e caldo per la stagione".

Ecco le previsioni dettagliate per i prossimi giorni:

Lunedì 4 settembre: Al Nord, cielo parzialmente nuvoloso. Al Centro, nuvole sparse. Al Sud, molte nuvole con venti da nordest e piogge leggere in Calabria.

Martedì 5 settembre: Al Nord, aumento delle nuvole nelle zone di pianura del Nordovest e calo delle temperature. Al Centro, cielo sereno ovunque. Al Sud, instabilità con piogge e temporali in Calabria e nelle zone ioniche siciliane.

Mercoledì 6 settembre: Al Nord, prevalenza di bel tempo con cielo sereno. Al Centro, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Al Sud, persistenza di piogge e temporali nelle zone ioniche siciliane e calabresi.

Nonostante le turbolenze previste all'inizio della settimana, l'Italia si prepara a un ritorno del caldo nel prossimo fine settimana, quando l'anticiclone africano riprenderà il controllo del tempo atmosferico.