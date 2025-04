Smantellata rete criminale: 11 arresti per furti e riciclaggio legati al Bonus 110

Operazione interregionale dei Carabinieri porta all'arresto di 11 persone coinvolte in un'organizzazione dedita al furto e riciclaggio di materiale edile.

Una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, ha portato all'esecuzione di undici misure cautelari nelle province di Potenza, Salerno, Roma e Pescara. L'indagine ha avuto origine da un furto aggravato avvenuto il 23 novembre 2023 a Vietri di Potenza, dove sono state sottratte strutture da ponteggio e impalcature appartenenti a una nota società operante nel settore delle ristrutturazioni immobiliari.

Le attività investigative hanno permesso di identificare gli autori del reato e di ricondurre l'evento a un'associazione per delinquere attiva nelle province di Potenza e Salerno. Secondo quanto emerso, il gruppo criminale era coinvolto in una serie di furti di materiale edile, successivamente rivenduto a imprese e società compiacenti, spesso impegnate in lavori di ristrutturazione legati al Bonus 110%.

Tra gli arrestati figura anche un 45enne residente a Pescara, evidenziando l'estensione dell'organizzazione anche in Abruzzo. Le misure cautelari emesse dal GIP di Potenza comprendono cinque custodie cautelari in carcere e sei obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'operazione ha messo in luce un sistema ben organizzato, in cui il materiale sottratto veniva riciclato e immesso nuovamente nel mercato attraverso canali apparentemente legali. Le indagini proseguono per accertare l'eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti e per delineare con precisione l'entità del danno economico arrecato.​

Le autorità sottolineano l'importanza di vigilare attentamente sull'utilizzo degli incentivi statali, come il Bonus 110%, per prevenire abusi e fenomeni di criminalità organizzata che sfruttano tali misure a fini illeciti. La collaborazione tra le diverse procure e forze dell'ordine coinvolte si è rivelata fondamentale per il successo dell'operazione.