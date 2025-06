Sociale: Santangelo, approvato il regolamento delle strutture per minorenni

Importante approvazione oggi in consiglio regionale con la quale viene definito il regolamento che disciplina le strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni, sia di nuova istituzione, sia per il trasferimento in altra sede di struttura residenziale e semiresidenziale già operante, oltre all’ampiamento, alla riduzione ed alla trasformazione e volturazione della tipologia .di servizio erogato da struttura residenziale e semiresidenziale per minorenni già operante.

"Un provvedimento che assume una rilevanza fondamentale soprattutto in considerazione del fatto che è la prima volta in Abruzzo che si norma e si disciplina una materia così complessa e delicata. Un passo avanti concreto che consentirà nuove modalità uniformi su tutto il territorio per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dei servizi delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per minorenni", ha dichiarato l'assessore regionale al Sociale, Roberto Santangelo.