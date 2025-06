Sociale: Santangelo, verso un nuovo Piano Povertà per l’Abruzzo

Al via i lavori con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati.

La Regione Abruzzo apre ufficialmente il percorso per la stesura del nuovo Piano Regionale contro la Povertà, in linea con le nuove direttive nazionali e con un forte orientamento alla partecipazione condivisa. Un Piano regionale Povertà che dovrà tradurre gli obiettivi del Piano Sociale Nazionale 2024-2026 in azioni locali, prendendo effettivi i nuovi LEPS e valorizzando le risorse disponibili che per la Regione Abruzzo nel triennio ammontano complessivamente a € 27.197.296,15 rispettivamente pari ad € 10.041.548,69 per l’annualità 2024, € 9.121.747,46 per l’annualità 2025 e € 8.034.000,00 per l’annualità 2026.

Particolare attenzione sarà data alla presa in carico integrata, all'inclusione attiva e alle sinergie tra politiche sociali, sanitarie e del lavoro. Il processo è avviato con il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder territoriali - enti locali, servizi sociali, terzo settore e rappresentanze istituzionali - in un percorso che punta a garantire coerenza, efficacia e concretezza nelle azioni di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

“Il nuovo Piano Povertà sarà il frutto di un lavoro corale – ha dichiarato , l'assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo, che inaugurerà il ciclo di incontri di consultazione - fondato sull'ascolto dei territori e sulla condivisione degli obiettivi. Vogliamo costruire strumenti strutturali, in grado di rispondere in modo concreto e bisogno delle persone più fragili”. In prima linea anche il Direttore del Dipartimento Paolo Costanzi e il Servizio Programmazione Sociale, impegnati nell'organizzazione delle fasi operative del coordinamento tecnico dei tavoli di lavoro. Il percorso di consultazione proseguirà nelle prossime settimane con incontri territoriali e tavoli tematici, in vista della definizione del documento strategico regionale”.