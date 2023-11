Sospetto Caso di Febbre Dengue: Attivati i Protocolli di Sicurezza nella Regione Abruzzo

Un caso di febbre Dengue ha sollevato allerta nella Regione Abruzzo, con l'attivazione immediata dei protocolli di sicurezza sanitaria. La persona colpita è una donna residente nel centro dell'Aquilano ma stabilmente domiciliata a Roma, in un quartiere già interessato da un focolaio attivo di Dengue.

La Regione Abruzzo, in collaborazione con la Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila e l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, ha preso tempestivamente le misure necessarie per gestire la situazione. Il dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha confermato che si tratta di un caso di febbre Dengue e non di febbre gialla, come erroneamente comunicato inizialmente.

Il caso coinvolge una donna che, pur risiedendo nell'Aquilano, ha una residenza stabile a Roma, in un'area con un focolaio attivo di Dengue. La segnalazione è giunta dall'Istituto Spallanzani di Roma, e la Asl ha immediatamente collaborato con l'amministrazione comunale del Comune di Civita D'Antino, dove la donna ha soggiornato tra il 20 e il 23 ottobre.

Le autorità sanitarie hanno raccomandato l'attivazione delle procedure di disinfestazione, in linea con il Piano nazionale Arbovirosi. Tali procedure hanno comportato la temporanea chiusura di alcune strutture per un periodo di tre giorni, necessario per eseguire interventi di bonifica senza rischi per la salute dei cittadini, considerando l'uso di sostanze chimiche potenzialmente nocive.

Tuttavia, si sottolinea che queste misure sono adottate a scopo precauzionale, in attesa del completamento dell'indagine epidemiologica e di ulteriori accertamenti affidati all'Istituto Superiore di Sanità. È fondamentale ricordare che il virus della Dengue non si trasmette da persona a persona, ma solo attraverso le punture di specifiche zanzare. Attualmente, l'Izs sta conducendo accertamenti sulla presenza di tali zanzare nella zona di Civita D'Antino.