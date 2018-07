Stop al gran caldo, temperature in calo temporaneo sulla Penisola

L'alta pressione nord africana che ha protetto l'Italia fino alla fine della settimana inizierà a cedere da lunedì sotto la spinta di alcuni impulsi più freschi ed instabili provenienti dall'Atlantico che innescheranno un ridimensionamento delle temperature a partire dalle regioni centro-settentrionali verso il Sud entro martedì.

Già da mercoledì tuttavia l'alta pressione recupererà terreno e favorirà tempo più stabile su gran parte d'Italia e temperature nuovamente in aumento dapprima al Nord, poi anche al Centro-Sud.

LUNEDI'. Inizia il calo termico al Centro-Nord soprattutto nei valori massimi, a causa del passaggio di un impulso di instabilità che dalle regioni settentrionali estenderà i suoi fenomeni a quelle centrali tirreniche. Sulla Val Padana si perderanno fino a 5/7°C rispetto alla domenica e le massime non andranno oltre i 25/27°, ad eccezione di punte fino a 31° in Emilia. Ancora caldo al Sud e in Sardegna con valori sui 32/34°C.

MARTEDI'. Rinfrescata nei valori notturni al Nord e sulle centrali tirreniche, anche grazie ai rasserenamenti, con minime tra 16 e 19°.

Resiste il caldo di notte su Sicilia e Puglia con valori non sotto i 24°C. Di giorno ripresa delle massime al Nord con massime sui 30/32°, calo termico invece al Centro-Sud con massime generalmente inferiori ai 30° ad eccezione di Toscana e Sardegna.

MERCOLEDI'. Massime in aumento al Centro-Nord e Sardegna grazie alla ripresa dell'alta pressione con massime sui 29/32° e punte di 33/34° su Emilia e Sardegna. Ancora poche variazioni al Sud, salvo locali lievi aumenti, con massime tra 26 e 28°C.