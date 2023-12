Super Anticiclone in Arrivo: Temperature Sopra la Media e Piogge Improbabili

Si profila un periodo natalizio decisamente atipico, con una bolla d'aria calda che sta per raggiungere l'Italia, portando temperature superiori alla media e un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Mentre alcune regioni meridionali ancora avvertono gli ultimi freddi, questa settimana si prepara ad accogliere un super anticiclone dalle caratteristiche straordinarie.

Secondo le previsioni di 3B Meteo, questo anticiclone presenta un valore di geopotenziale superiore a 1040hPa e temperature in quota fino a 12°C a 1500m. Avanzerà rapidamente verso l'Europa orientale, isolando efficacemente il flusso perturbato atlantico dalla nostra area grazie alla presenza di un'altra robusta cellula di alta pressione proveniente dal Nord America. Nel contempo, l'afflusso di aria fredda dalla Grecia al Mar Libico genererà temporali, grandinate e nevicate in alcune regioni, come Tunisia e Algeria.

Questo scenario avrà un impatto anche sulla Penisola Italiana. Lunedì e martedì, le condizioni meteorologiche saranno stabili e soleggiate, con temperature al di sopra della media, specialmente nelle zone collinari e montane. Le isole ioniche e i Canali potrebbero sperimentare venti orientali tesi.

Mercoledì, l'anticiclone mostrerà segni di indebolimento a causa di una saccatura proveniente dal Mare del Nord. Questo consentirà al minimo africano di risalire verso l'Europa sud-orientale, portando piogge in Sicilia e nel Sud Italia. Le infiltrazioni umide colpiranno principalmente l'area centro-meridionale tirrenica e la Sardegna, con limitati effetti sul resto del paese.

Le temperature diminuiranno leggermente fino a giovedì, ma venerdì potrebbero aumentare nuovamente, soprattutto al Nord, a causa dei venti favonici. Durante questo periodo, saranno possibili venti di Maestrale potenzialmente forti o molto forti. Questa configurazione meteorologica continuerà a influenzare le condizioni atmosferiche anche nel periodo natalizio.