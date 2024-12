SuperEnalotto: Vincita da 32mila Euro in Abruzzo, la Fortuna Bacia Montorio

Abruzzo protagonista con una vincita al SuperEnalotto: centrato un “5” da oltre 32mila euro a Montorio al Vomano, provincia di Teramo.

L'Abruzzo celebra una nuova vincita al SuperEnalotto: durante l’estrazione di venerdì 6 dicembre, un fortunato giocatore di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, ha centrato un “5” che gli ha fruttato ben 32.363,50 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso la rivendita Sali e Tabacchi Riv. N°1, situata in Corso Valentini, 5, un luogo che, da oggi, entrerà nella memoria dei tanti appassionati del gioco.

Il colpo fortunato si aggiunge a una lunga lista di vincite che confermano il fascino e il successo del SuperEnalotto in Italia. Tuttavia, il grande premio del “6”, che da sempre attira le speranze dei giocatori, manca da alcune settimane. L’ultimo jackpot miliardario è stato assegnato lo scorso 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento, con una vincita strabiliante di 89,2 milioni di euro.

Con il jackpot attuale che continua a crescere, la prossima estrazione, prevista per martedì 10 dicembre, mette in palio una cifra da sogno: ben 42,6 milioni di euro. Un bottino che, se assegnato, potrebbe cambiare la vita di chiunque abbia la fortuna di indovinare la sestina vincente.

Il SuperEnalotto, noto per i suoi premi milionari e per le emozioni che sa regalare, rimane uno dei giochi più seguiti in Italia. Il sistema delle vincite multiple, che premia anche chi si avvicina alla combinazione perfetta con i premi minori come il “5” o il “4”, permette a molti giocatori di sognare e, come in questo caso, di festeggiare.

La vicenda di Montorio al Vomano dimostra ancora una volta che la fortuna può colpire ovunque e chiunque. In attesa della prossima estrazione, i riflettori restano puntati sul montepremi che, con ogni probabilità, continuerà ad attirare l’attenzione di migliaia di appassionati in tutta Italia.