TV 4.0, Lucci invitato al tavolo dal ministro Di Maio

Il presidente del Coordinamento italiano dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) e presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, è stato convocato domani, martedì 25 settembre, a Roma dal ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio al tavolo 'Tv 4.0'.

"Una nuova sfida per il settore televisivo - spiega il presidente Corecom, Lucci - per la quale anche i Corecom daranno il massimo contributo di esperienza, di conoscenza e vicinanza al territorio, agli operatori del settore e soprattutto ai cittadini. Ringrazio - conclude Lucci - il ministro Di Maio per questa attenzione".

Lucci sarà accompagnato dal delegato ai rapporti con il Governo del Coordinamento italiano Corecom e Presidente del Corecom Campania Mimmo Falco.