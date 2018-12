Temperature basse su tutta la Penisola, miglioramento nel fine settimana

Impulsi di correnti fredde dall'Europa orientale continueranno ad interessare l'Italia almeno fino alla giornata di giovedì determinando clima invernale soprattutto al Nord e lungo l'Adriatico. L'azione di alcune perturbazioni atlantiche invece manterrà clima più mite sui versanti tirrenici ed al Sud ma favorirà ancora nevicate fino a bassa quota sulla Val padana. Da Venerdì l'azione prevalente sarà quella occidentale per cui avremo un progressivo aumento delle temperature con valori che saliranno anche sopra le medie del periodo.

Vediamo i dettagli fino a giovedì.

Martedì - Un nuovo impulso freddo balcanico scorre lungo la Penisola determinando un calo delle temperature al Centro Sud, più sensibile lungo i versanti adriatici. Il freddo resta invece al Nord e grazie al cieli sereni le minime della notte scenderanno ulteriormente con gelate diffuse. Le massime in Val padana stenteranno a salire sopra i 3-4° con minime diversi gradi sottozero soprattutto nelle province dell'Emilia Romagna. Bologna dovrebbe essere la città più fredda con una giornata di ghiaccio.

Massime non oltre 3-5° su Torino, Milano, Venezia. La più mite Palermo con 15°.



Mercoledì - Una nuova perturbazione atlantica tende ad interessare l'Italia settentrionale ed entro sera anche le regioni centrali portando altre piogge e nevicate, fino a quote molto basse al Nord. Il respiro più mite richiamato dalle basse latitudini farà salire le temperature al Centro Sud, i valori resteranno invece bassi al Nord con massime non oltre i 4-5° e minime gelide.

Sulle Massime si segnalano ancora Torino, Milano, Bologna come le più fredde. Cagliari, Palermo, Catania e Reggio Calabria le più miti.



Giovedì - Il tempo tende a migliorare da ovest, le correnti fredde si ritirano dalle regioni centro meridionali dove prevarrà un respiro più mite. Il freddo resiste invece al Nord ma con temperature in leggero rialzo. Tra le più fredde d'Italia segnaliamo ancora Torino, Milano e Bologna con massime non oltre i 3-4°. Tra le più miti Reggio Calabria con 17°, Palermo e Catania con 16°.

Giorni successivi - Aria molto mite di matrice mediterranea conquisterà tutta l'Italia a partire da ovest. Le temperature saranno in aumento ovunque, da Nord a Sud con massime che saliranno sopra le medie stagionali sulle Isole Maggiori e i versanti tirrenici.

Previsti valori fino a 18° su Sardegna, Sicilia ed estremo Sud. Al nord valori sopra i 10° solo in Liguria.