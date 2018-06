Temperature gradevoli ma in aumento per fine settimana

SITUAZIONE. Durante la nuova settimana rimarrà aperto un canale di correnti provenienti dal Nord Europa verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, responsabili di condizioni climatiche generalmente gradevoli sullo Stivale. I settori maggiormente esposti al flusso da nord saranno quelli adriatici e meridionali in genere, dove il tempo potrà risultare anche a tratti instabile, mentre risulteranno più riparati il Nordovest e il medio-alto Tirreno, ma il clima si manterrà gradevole un po' ovunque. A ridosso del prossimo weekend invece si assisterà ad un rialzo delle temperature, grazie all'interruzione del flusso settentrionale e alla risalita di correnti più calde in innalzamento dal Nord Africa.

MARTEDI': Un tentativo di rimonta dell'alta pressione ad ovest dell'Italia attenuerà temporaneamente l'afflusso fresco settentrionale con temperature in lieve aumento, quanto meno nei valori diurni, e punte comunque non superiori a 26/28° al Nord in Sardegna e sulle tirreniche centro-settentrionali, valori mediamente tra 22 e 25° al Sud e sulle adriatiche.

MERCOLEDI': Poche variazioni nella circolazione generale, con il versante adriatico e il Sud maggiormente penalizzati dall'afflusso settentrionale e temperature mai oltre i 23/25°C, più caldo al Nord, in Sardegna e sul Tirreno centro-settentrionale con valori fino a 26/29°C.

GIOVEDI': Un impulso instabile in discesa dall'Europa nordorientale verso il Mediterraneo centrale e l'Italia comporterà condizioni un aumento dell'instabilità al Nord con temperature in diminuzione e massime sui 24/28°C in Val Padana, anche inferiori al Nordovest.

Mentre al Centro-Sud il maggior soleggiamento favorirà qualche grado in più con massime tra 23 e 26°C, fino a 29°C sulle centrali tirreniche.

GIORNI SUCCESSIVI: Tempo in miglioramento al Nord venerdì e pressione in aumento su tutta Italia grazie alla risalita di un nucleo caldo dal Nord Africa.

Punte di 30/31°C in Val Padana, 27/29°C al Centro, 25/28°C al Sud e possibile ulteriore aumento nel weekend.