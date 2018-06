Temperature in netto rialzo, massime prossime ai 35° nel weekend, ecco dove

Dopo giorni e giorni di maltempo e temperature sotto le medie stagionali il tempo volge verso una maggiore stabilità e le temperature sono previste in graduale aumento ma prima di raggiungere valori piamente estivi, dovremo aspettare qualche giorno e probabilmente sarà proprio l'inizio di Luglio a sancire il tanto auspicato cambiamento.

Si tratterà dell'anticiclone sub tropicale africano che messo in movimento verso il Mediterraneo grazie ad una depressione sulla Spagna tenterà di raggiungere l'Italia e pare che ci riuscirà proprio a partire dal prossimo weekend.

Vediamo quindi che temperature ci aspettano.

Sabato 30 Giugno: Ultimo giorno di giugno con il sole sull'Italia, sarà una bella giornata pressoché ovunque con qualche incertezza pomeridiana solo lungo i rilievi, clicca qui per la previsione. Le temperature sono previste in aumento con massime comprese tra i 31 e i 34° sulle regioni centro settentrionali, in particolare area tirrenica e Val padana mentre al Sud avremo ancora valori intorno ai 26-28° eccetto che sulla Sardegna meridionale e la Sicilia occidentale interessate dalle isoterme più calde dell'anticiclone dove si supereranno i 30°. Il caldo sarà mediamente asciutto con un po' di afa lungo l'area tirrenica.



Domenica 1 Luglio: Il mese statisticamente più caldo dell'anno esordisce con tempo nel complesso soleggiato, tuttavia possibili infiltrazioni fresche dal nord Europa potrebbero determinare una certa instabilità diurna sulle Alpi (clicca qui per la previsione).

Sempre a causa di queste infiltrazioni fresche le temperature potrebbero far registrare una diminuzione sull'angolo nord orientale della Penisola (da confermare) sul resto d'Italia valori più o meno invariati rispetto al Sabato con qualche locale aumento al Sud, specie sulle Isole Maggiori.

Il caldo potrebbe risultare afoso sulla Val Padana occidentale e lungo l'area tirrenica con valori percepiti anche prossimi ai 35-36°.

Vediamo i dettagli sull'Italia.

Dato che si tratta di una previsione a 4-5 giorni vi consigliamo di tenervi aggiornati perché potrebbero esserci degli scostamenti, soprattutto riguardo la Domenica.