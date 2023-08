Tempo in tumulto: Temporali intensi e brusco abbassamento delle temperature nelle prossime 48 ore

Dinamico vortice proveniente dall'Europa settentrionale, con la sua spinta verso la Scandinavia, prenderà il controllo del tempo sull'Italia nelle prossime 48 ore, determinando un indebolimento della struttura anticiclonica alle basse latitudini del continente. Da questo centro di attività atmosferica, si snoderà un primo fronte che attraverserà alcune regioni settentrionali e la Toscana durante la giornata di giovedì, generando rovesci e temporali sparsi, talvolta intensi, specialmente nelle vicinanze delle zone alpine centro-orientali. Nel corso della giornata di venerdì, assisteremo a un ulteriore approfondimento di questa saccatura verso il Mediterraneo e l'Italia, con il passaggio di un fronte ancora più attivo, responsabile di rovesci e temporali su gran parte del Nord e anche sul Centro del paese. Questi fenomeni potrebbero risultare a tratti violenti e accompagnati da grandine e colpi di vento, causando un brusco abbassamento delle temperature. Al contrario, il Sud sarà ancora protetto dall'anticiclone, garantendo condizioni di tempo stabile e caldo.

Nel dettaglio, ecco cosa ci si attende nelle prossime 48 ore:

METEO GIOVEDÌ: Al Nord, l'instabilità si intensificherà maggiormente al Nordest, con rovesci al mattino sulle Alpi orientali e nel pomeriggio su Veneto e Friuli VG, mentre in serata interesserà l'alta Lombardia e l'alto Triveneto, con fenomeni talvolta temporaleschi e localmente intensi, accompagnati da grandine. Non è esclusa la possibilità di locali temporali anche sull'alto Piemonte. Anche sul Levante Ligure sono attese piogge e rovesci tra mattino e pomeriggio. Il resto del Nordovest e l'Emilia Romagna saranno invece maggiormente soleggiati. Al Centro, si prevede un'instabilità sull'alta Toscana, con piogge e rovesci che si estenderanno durante la giornata a buona parte delle zone interne della regione e alle alte Marche, attenuandosi in serata. Altrove, il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Al Sud, il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento lungo le coste del basso Tirreno. Le temperature aumenteranno nel Centro-Sud.

METEO VENERDÌ: Al Nord, temporali si verificheranno già durante la notte sulle Alpi orientali e il Friuli VG, con alcuni fenomeni forti su quest'ultima regione. Nel corso della giornata, i fenomeni si intensificheranno sulle altre zone a nord del Po, con rovesci e temporali che diverranno localmente intensi, accompagnati da grandinate, colpi di vento e fenomeni in locale estensione anche alla Liguria di Levante. In serata, si prevedono temporali a tratti violenti soprattutto nelle regioni del Nordest e della Lombardia, con possibilità di estensione fino all'Emilia. Al Centro, al mattino si verificheranno alcune piogge in Toscana, estendendosi all'Umbria, mentre altrove il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Durante la giornata, si prevedono piogge e temporali in intensificazione su medio-bassa Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio, estendendosi fino all'Abruzzo e attenuandosi a partire dal nord in serata. Si prevedono fenomeni anche violenti, accompagnati da grandine e colpi di vento, soprattutto tra Umbria, Marche e regioni interne del Lazio. Al Sud, inizialmente il tempo rimarrà soleggiato, ma entro sera sono attesi rovesci o temporali soprattutto su alta Campania e ovest Sicilia. In Sardegna, si prevede un passaggio di piogge e rovesci da nord a sud durante la giornata, in attenuamento la sera. Le temperature subiranno una brusca diminuzione al Centro-Nord, e i venti di Maestrale si rinforzeranno sui bacini occidentali.

Queste previsioni indicano un'evoluzione meteorologica dinamica e ricca di cambiamenti nei prossimi giorni, con condizioni meteorologiche diverse in diverse parti del paese. Sarà importante seguire gli aggiornamenti e le comunicazioni delle autorità meteorologiche per essere informati sulle eventuali criticità e prendere precauzioni adeguate per garantire la sicurezza.