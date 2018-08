Temporali al Nordovest, tempo in brusco peggioramento. Centro sud ancora sole

Nella notte tra domenica e lunedì i primi temporali prefrontali hanno già iniziato a scaricarsi su alcune zone del Nordovest, in particolare in Piemonte sulle zone settentrionali, tra Canavese, Biellese, Verbano e Novarese, in Liguria sul Genovese, dove dall'alba è in corso un temporale che ha già scaricato oltre 20mm di pioggia sulla zona ovest della città.

Contemporaneamente le prime piogge legate al fronte vero e proprio iniziano a bagnare le Alpi occidentali al confine con la GFrancia.

Ma anche nel pomeriggio di ieri si è assistito a locali fenomeni di instabilità al Nord, con forti temporali in Lombardia su Milano e Cremona, dove si sono scaricati intensi fenomeni accompagnati localmente da grandine, colpi di vento e downburst, anche se dalla sera si sono esauriti.

Temporali sparsi hanno coinvolto nel pomeriggio di domenica anche l'Emilia e qua e là la dorsale centro-meridionale, anche in questo caso con esaurimento dei fenomeni verso sera.

PROSSIME ORE.

Attenzione centrata sull'evoluzione per oggi, a causa dell'attesa perturbazione che sta facendo il suo ingresso in Italia a partire dal Nordovest.

Già nel corso del mattino le piogge andranno intensificandosi a partire dalle Alpi occidentali, con rovesci e temporali che dal pomeriggio risulteranno anche intensi dapprima su Valle d'Aosta e ovest Piemonte, poi su alto Piemonte e centro-nord Lombardia.

In serata peggiora anche su parte del Triveneto, con fenomeni anche intensi su Trentino, Alto Adige, alto Veneto e Friuli.

La perturbazione non raggiungerà il Centro-Sud, dove il tempo rimarrà più soleggiato, a parte qualche locale temporale pomeridiano o pre-serale su dorsale centrale e zone interne delle isole maggiori.