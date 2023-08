Temporali in Arrivo, anche Forti. Ecco Dove.

L'anticiclone che ha dominato le condizioni meteorologiche nelle ultime settimane sta finalmente cedendo il passo, aprendo la strada a un flusso perturbato atlantico che porterà un cambiamento radicale nel tempo previsto per il weekend. Le regioni settentrionali dell'Italia si preparano ad affrontare i primi forti temporali, mentre il Sud sarà ancora sotto l'influenza dell'anticiclone africano che manterrà il cielo sereno e le temperature elevate.

Secondo le previsioni, nel corso del weekend l'anticiclone comincerà a cedere terreno, lasciando spazio all'avanzata di un flusso perturbato proveniente dall'Atlantico. Già a partire da sabato, si prevedono nubi in aumento al Nordovest con piogge e temporali nel pomeriggio sulle Alpi occidentali e sulla Liguria settentrionale. Nel corso delle ore, i temporali si intensificheranno e si estenderanno all'intero arco alpino, ad eccezione dei rilievi friulani. Sono attesi temporali anche intensi, con possibilità di grandine e forti raffiche di vento, che colpiranno nel pomeriggio e in serata la pianura piemontese e quella lombarda centro-settentrionale, estendendosi successivamente anche alla pianura veneta occidentale.

Domenica, il Nordovest si prepara ad affrontare nuovamente rovesci e temporali sin dalle prime ore del giorno, dopo una breve attenuazione notturna. Questi fenomeni, potenzialmente intensi, potrebbero essere accompagnati da grandine, nubifragi e improvvisi rinforzi del vento. I temporali si estenderanno dalle Alpi occidentali a quelle orientali, alla Liguria e alle pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia centro-occidentale e alto Veneto. Al contrario, lungo le coste adriatiche settentrionali, ci si aspetta una tregua dai fenomeni.

Le regioni centrali vedranno un graduale aumento della nuvolosità, con la possibilità di qualche rovescio o temporale soprattutto nel pomeriggio e sera sulla Toscana settentrionale. Anche la Sardegna sarà interessata da un aumento della nuvolosità, con rovesci o temporali previsti in serata sul versante occidentale. Nel frattempo, le regioni meridionali continueranno a godere di condizioni stabili e soleggiate, con temperature ancora elevate.

Complessivamente, le temperature subiranno un calo al Centro-Nord, mentre al Sud rimarranno stabili o potrebbero subire un lieve aumento. Nel Sud Italia, il caldo intenso persisterà, con punte massime che potrebbero toccare i 40°C sul Tavoliere. I venti di Scirocco saranno in graduale rinforzo durante il weekend.

In conclusione, il cambio di scenario meteorologico prevede temporali in arrivo al Nord, mentre il Sud continuerà a bruciare sotto il caldo africano. Un weekend di contrasti tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, con il flusso perturbato che inizia a far sentire la sua presenza e a portare un po' di respiro alla penisola.