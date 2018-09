Temporali in arrivo dal nord, temperature in calo momentaneo

L'alta pressione sta perdendo colpi all'altezza del suo bordo settentrionale per infiltrazioni umide da ovest che stanno alimentando un'area di instabilità diretta verso i settori più occidentali d'Italia.

Dopo i primi temporali che mercoledì sera hanno agguantato la Valle d'Aosta, tra la notte e l'alba altri tuoni e fulmini hanno raggiunto in Liguria l'Imperiese e in Sardegna le aree sudoccidentali, anche se qualche fenomeno a macchia di leopardo ha coinvolto anche il resto dell'isola.

PROSSIME ORE.

L'area instabile in avanzamento dal Mediterraneo occidentale distribuirà nubi alte e stratificate su quasi tutta Italia, mentre i fenomeni già in atto all'alba rimarranno inizialmente localizzati su estremo Nordovest e tratti della Sardegna, specie interna.

Dal pomeriggio l'instabilità subirà un'intensificazione, con piogge e temporali che al Nord interesseranno gran parte delle Alpi, specie centro-occidentali, in locale sconfinamento serale alle alte pianure piemontesi e lombarde.

Al Centro qualche pioggia dal primo pomeriggio sulla Toscana interna, temporali diurni più organizzati su dorsale laziale-abruzzese, in attenuazione serale, altrove cieli offuscati da strati alti.

I

n Sardegna fenomeni in intensificazione dal pomeriggio soprattutto all'interno, a tratti forti, con locali sconfinamenti alle coste.

Al Sud cieli offuscati da strati alti e qualche isolato fenomeno pomeridiano sulla dorsale calabrese. In Sicilia peggiora nel pomeriggio con qualche temporale in arrivo soprattutto lungo le zone settentrionali.