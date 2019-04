Tendenza a 15 giorni: METEO ITALIA. Primo MAGGIO, le ultime indicazioni sul TEMPO previsto

TENDENZA METEO PRIMO MAGGIO - Il flusso di correnti instabili che ha interessato l'Italia nel corso del mese di Aprile tenderebbe ad alzarsi di latitudine. Questo consentirebbe alla fascia degli anticicloni di spostarsi di latitudine verso nord seguendo in pratica un normale processo di avanzamento della bella stagione. Questa evoluzione sarebbe però ostacolata da una fascia di basse pressioni presente sul centro Nord Europa. Da questa situazione ne conseguirebbe un meteo quanto meno stabile e perlopiù soleggiato al Centro Sud eccetto per qualche sparuto addensamento. Il nord invece vedrebbe dei momenti piu' variabili per via delle code di perturbazioni. Qui ci sarebbe anche la possibilità per qualche fenomeno in particolare sulla cerchia alpina e prealpina. Il clima risulterebbe mite con temperature sopra le medie specie al Centro Sud. ( attendibilità medio bassa)

SCENARIO PRIMA SETTIMANA DI MAGGIO - Successivamente potremmo attendersi un calo della pressione sul Mediterraneo per il passaggio di una rapida perturbazione che dovrebbe interessare dapprima il Nord e poi anche il Centro Sud. Il tutto accompagnato da un calo termico. Seguirebbe un nuovo aumento della pressione da ovest con temperature in aumento (attendibilità bassa)

Tendenza per giovedì, 02 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. Al nord est: Sereno sulla laguna veneta, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Sereno sulle pianure e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale adriatico e sulle Murge, Nuvoloso con locali aperture sul litorale ionico e sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: Nuvoloso con locali aperture sulla zona etnea, Sereno altrove.

Tendenza per venerdì, 03 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Sereno in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Sereno sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Sereno.

Tendenza per sabato, 04 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia debole altrove. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulle pianure venete, Coperto con pioggia debole altrove.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, Coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Nuvoloso con locali aperture sul Gran Sasso.

Sud - Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale calabra, Sereno sulle pianure e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Sereno sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e su interne sarde, Coperto con pioggia debole altrove.

Tendenza per domenica, 05 maggio 2019

Nord - Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, Coperto con neve moderata o forte sulle Alpi occidentali. Al nord est: Coperto con pioggia moderata.

Centro - Sul tirreno: Nuvoloso con locali aperture sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite altrove.