Tendenza del tempo a febbraio, Crisi dell'anticiclone nella seconda decade del mese

L'Anticiclone delle Azzorre attualmente presente sull'Europa sud-occidentale e sul Mediterraneo, tenderà gradualmente a retrocedere verso Ponente sul finire della prima decade del mese, sotto la spinta del flusso atlantico che tornerà ad intensificarsi grazie al rinvigorimento di una saccatura di origine polare-marittima, la quale riuscirà a traslare in senso meridiano verso l'Europa centro-meridionale tra le giornate di domenica 11 e di lunedì 12 febbraio.

In questa fase l'Italia sarà probabilmente interessata da un'intensa perturbazione nord-atlantica con nuove piogge e nevicate diffuse sull'arco alpino e sulla dorsale appenninica.

Successivamente anche le regioni del Centro-Sud faranno i conti con questa perturbazione, specie tra il 12-13 febbraio, con piogge diffuse anche a carattere di rovescio, nonché con un generale calo termico, seppur non siano attese ondate di freddo intenso per questo periodo.

Tra il 13-15 FEBBRAIO l'anticiclone sarà nuovamente in rinforzo- Successivamente, dopo il transito della perturbazione, l'Anticiclone tornerà a riprendere forza grazie ad un ricompattamento del Vortice Polare alle alte latitudini europee, i cui massimi di pressione dovrebbero posizionarsi sui Paesi dell'Europa occidentale.

Tuttavia, l'Anticiclone sembrerebbe elevarsi verso Nord in senso meridiano, favorendo la discesa - lungo il suo bordo orientale - di masse d'aria fredda di origine artica sulla Penisola balcanica, che potrebbero temporaneamente recare condizioni instabilità atmosferica soprattutto su Alpi orientali, versante adriatico e al Sud, qui con temperature in decisa diminuzione e con possibili precipitazioni.