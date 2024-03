Tendenze Meteo della Settimana: Instabilità in Declino, Ritorna l'Alta Pressione

La settimana meteorologica si apre con un'ultima spinta di instabilità, ma si prospetta un miglioramento del tempo grazie al ritorno dell'alta pressione a partire dalla metà della settimana.

Martedì 12 Marzo: Al Nord, prevale il sole con qualche annuvolamento serale sulle Alpi. Nebbie notturne e al mattino in Valpadana. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18 gradi. Nel Centro, molte nubi al mattino soprattutto sulle aree adriatiche, con possibili fenomeni sporadici. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi. Al Sud, piogge e temporali sulle zone tirreniche tra Campania e Calabria, altrove maggiormente soleggiato con possibili piovaschi diurni. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 16 gradi.

Mercoledì 13 Marzo: Al Nord, giornata soleggiata con qualche annuvolamento sulle Alpi al mattino e possibili nevicate sopra i 1300 metri. Temperature stabili, massime tra 14 e 18 gradi. Nel Centro, ampia variabilità con annuvolamenti soprattutto nelle ore pomeridiane e possibili piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 13 e 17 gradi. Al Sud, residua instabilità sul basso Tirreno, con qualche piovasco isolato sulle zone interne appenniniche nel pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 17 gradi.

Giovedì 14 Marzo: Al Nord, giornata stabile e soleggiata su tutte le regioni. Temperature in aumento, massime tra 15 e 19 gradi. Nel Centro, prevalenza di sole con annuvolamenti solo sulle zone appenniniche nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18 gradi. Al Sud, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni con qualche nube sui monti. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18 gradi.

Tendenze per Venerdì 15 Marzo 2024: Al Nord, copertura nuvolosa con piogge deboli sulla riviera ligure, annuvolamenti sparsi su pianure lombarde e piemontesi e sulle Alpi centrali. Al Nord-Est, nubi sparse con ampie schiarite. Al Centro-Sud, nubi sparse con schiarite locali. Al Sud, nuvolosità diffusa con aperture locali. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite. Temperature in lieve aumento.

Tendenze per Sabato 16 Marzo 2024: Al Nord, previsti cieli parzialmente nuvolosi con ampie schiarite. Al Centro-Sud, nubi sparse con schiarite locali e piogge deboli sparse su alcune aree. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite. Temperature stabili.

Tendenze per Domenica 17 Marzo 2024: Al Nord, cieli nuvolosi con aperture locali. Al Centro-Sud, nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite. Temperature stabili.