Teramo in Testa in Abruzzo per Incidenti Stradali Mortali e Feriti

Il rapporto annuale sull'incidentalità stradale pubblicato da Aci ed Istat rivela che la provincia di Teramo si è guadagnata un triste primato in Abruzzo. I dati relativi al 2022 mostrano che Teramo è al secondo posto in termini di incidenti stradali con 784 incidenti, preceduta solamente da Pescara con 804 incidenti. A Teramo, purtroppo, si registrano il maggior numero di morti e feriti.

Nel 2022, nella provincia di Teramo, si sono verificati 23 incidenti mortali (Chieti segue con 14 morti, L'Aquila con 13 e Pescara con 9), e ben 1097 persone ferite (Pescara è al secondo posto con 1054 feriti, Chieti con 1005 e L'Aquila con 819). La città capoluogo di Teramo ha riportato il maggior numero di incidenti, con 144 casi, seguita dai comuni costieri come Giulianova con 84 incidenti, Roseto con 76, Martinsicuro con 63, Pineto con 58, Silvi con 52, Alba Adriatica con 45 e Tortoreto con 38. Rispetto al rapporto dell'anno precedente, nel 2021, la provincia di Teramo aveva registrato 15 morti e 1088 feriti.

Il presidente Aci di Teramo, Carmine Cellinese, commenta: "Purtroppo il 2023 non ci fa ben sperare, visto che i dati del 2022 erano ancora influenzati dalle restrizioni legate al Covid, mentre quest'anno abbiamo assistito a numerosi incidenti mortali, l'ultimo oggi, con la tragica perdita di un ragazzo di soli 27 anni a Giulianova."

Le statistiche provinciali mostrano un ritorno all'incidentalità stradale ai livelli pre-pandemia del 2019. Rispetto al 2019, scelto come anno di riferimento per il 2030, 53 province italiane su 107 hanno registrato un aumento del numero di morti sulle strade, tra cui purtroppo Teramo.

Il presidente conclude affermando che questi dati li spingono a intensificare le iniziative per promuovere la prudenza e per fermare il dolore causato dalle vittime, spesso giovanissime. Aci continuerà a svolgere un lavoro di sensibilizzazione istituzionale per garantire che la manutenzione stradale rimanga una priorità irrinunciabile, soprattutto per le aree interne e montane, dove il numero di morti è più elevato.