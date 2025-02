Teramo in ginocchio: nubifragio provoca caos e decine di interventi

Un violento nubifragio ha colpito la provincia di Teramo, causando frane, allagamenti e la caduta di alberi, con oltre 40 interventi dei vigili del fuoco per gestire l'emergenza e mettere in sicurezza le aree più colpite.

Un'improvvisa e intensa ondata di maltempo ha investito la provincia di Teramo, provocando numerosi disagi e danni. Le zone costiere, in particolare i comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Pineto, sono state tra le più colpite. A Scerne di Pineto, il sottopasso ferroviario è stato sommerso da circa due metri d'acqua, intrappolando un camionista che è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi.

Le squadre di emergenza sono state impegnate in numerosi interventi per fronteggiare smottamenti di terreno, allagamenti di scantinati e autorimesse, nonché per la rimozione di alberi caduti. A Teramo, un albero è crollato sull'asilo nido "La Coccinella", richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della struttura. Nel comune di Sant'Omero, è stato necessario consolidare un muro di contenimento in blocchi di cemento a secco che minacciava la stabilità di un giardino condominiale.

In totale, sono stati effettuati oltre 25 interventi, con altri 15 ancora in attesa. Tutti i vigili del fuoco disponibili, sia della sede centrale che dei distaccamenti locali, sono stati mobilitati per far fronte all'emergenza, e alcuni operatori fuori servizio sono stati richiamati per supportare le operazioni.

La situazione rimane critica, con le autorità che monitorano costantemente l'evolversi delle condizioni meteorologiche e invitano la popolazione alla massima prudenza negli spostamenti.