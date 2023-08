Terza ondata di caldo dell'estate 2023: Temperature in aumento fino a 40°C, ecco le previsioni

L'anticiclone africano si fa strada verso l'Italia, segnando l'inizio della terza ondata di caldo della stagione estiva 2023. Questo fenomeno meteorologico si sviluppa con gradualità, e proprio per questa sua lentezza, ci si aspetta che questa ondata di caldo sia prolungata nel tempo. Le previsioni indicano che potrebbe durare almeno 10 giorni, interessando l'intero periodo di Ferragosto e oltre, fino alla settimana successiva. Durante questo periodo, si prevede che dominino stabilità e sole.

Tuttavia, nei prossimi giorni fino al 17 agosto, non è escluso che alcune aree montuose, come le Alpi e l'Appennino, possano essere colpite da temporali intensi, stimolati da alcuni impulsi atlantici che attraverseranno l'Europa centrale. Dopo il 17 agosto, l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente, riducendo le probabilità di temporali, compresi quelli di calore.

Le regioni centrali e settentrionali, insieme alla Sardegna, saranno le più colpite dall'intenso caldo, con temperature che potrebbero raggiungere punte di 38-40°C, soprattutto in Valpadana e nelle zone interne del Centro e dell'isola. Le temperature nel Sud saranno leggermente inferiori, con picchi intorno ai 35-37°C, ma alcune zone come Campania e Puglia potrebbero raggiungere i 38°C. Inoltre, l'afa lungo le coste contribuirà ad aumentare la sensazione di caldo.

Si prevede che i picchi di calura si verificheranno tra il prossimo weekend e l'inizio della nuova settimana, indicativamente nei giorni 20, 21 e 22 agosto. Tuttavia, è interessante notare quando questa fase di caldo potrebbe terminare. Dopo i picchi attesi all'inizio della nuova settimana, una depressione atlantica dovrebbe spostarsi gradualmente verso il Mare del Nord grazie a un rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre sull'Atlantico settentrionale. Questo potrebbe portare a correnti nord-occidentali e alla possibilità che una o più perturbazioni atlantiche raggiungano l'Italia, portando temporali e un deciso calo delle temperature intorno al 24/25 agosto.

In sintesi, le previsioni indicano che l'agosto potrebbe concludersi in modo simile al suo inizio, con instabilità e un clima più fresco. Tuttavia, è importante sottolineare che le previsioni a lungo termine sono ancora soggette a cambiamenti. Sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per confermare o smentire questa tendenza.