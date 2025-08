Tir invade corsia avversaria sull’A1: terribile incidente con 3 morti su ambulanza

Un camion salta la corsia sull’Autostrada A1, travolge un’ambulanza e altri veicoli: bilancio drammatico con vittime, feriti e traffico paralizzato.

Un tragico schianto ha sconvolto l’Autostrada del Sole, tra Arezzo e Valdarno, dove un camion, dopo aver saltato la propria carreggiata, ha invaso quella opposta, travolgendo un’ambulanza della Misericordia, insieme ad altre tre auto e un caravan. Nell’impatto sono morte tre persone, tutte presenze a bordo del mezzo di soccorso, mentre sono rimasti 18 feriti.

Tra i feriti figurano un individuo in codice rosso, quattro in giallo e dieci in verde, e l’autista dell’ambulanza versa in condizioni molto critiche. È tempestivamente scattato il protocollo di maxiemergenza, con l’intervento di due elisoccorso (Pegaso 1 e 2) da Firenze, l’automedica e l’autoinfermieristica da Arezzo, vigili del fuoco e polizia stradale.

Le vittime sono state identificate: Gianni Trappolini, volontario di 56 anni, Giulia Santoni, studentessa e volontaria di 23 anni, e il paziente trasportato (codice giallo) di circa 70 anni.

Il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il Coordinamento delle Misericordie fiorentine hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando l’impegno umanitario delle vittime e la solidarietà verso le famiglie e la comunità colpita.

L’incidente ha causato la chiusura totale dell’A1 tra Valdarno e Arezzo con code fino a 6 km, e sono state predisposte uscite obbligatorie a Monte San Savino (verso Firenze) e Incisa‑Valdarno (verso Roma). Per chi viaggiava verso Roma, è stato consigliato percorrere la SS326 Siena‑Bettolle in alternativa.

Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la comunità rimane sotto choc per la perdita dei soccorritori e del paziente. Le operazioni di emergenza, coordinate e tempestive, hanno evitato un bilancio più grave, ma restano altissime le preoccupazioni sull’impatto della microvulnerabilità stradale su chi opera ogni giorno per salvare vite.