Tir si ribalta sulla Tiburtina: traffico bloccato e deviazioni a Popoli Terme

Incidente sulla statale 5 all’altezza del chilometro 178: circolazione sospesa in entrambe le direzioni, Anas e Forze dell’Ordine al lavoro per ripristinare la viabilità ordinaria.

Disagi alla circolazione lungo la strada statale 5 “Tiburtina Valeria”, dove un mezzo pesante si è ribaltato nel territorio di Popoli Terme, in provincia di Pescara. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 178, rendendo necessaria la temporanea chiusura della carreggiata in entrambe le direzioni.

Il blocco del traffico è stato disposto per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area, la gestione della viabilità e la successiva rimozione del veicolo coinvolto. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate a coordinare le attività e a favorire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La chiusura ha interessato un tratto particolarmente importante della viabilità abruzzese, collegamento utilizzato quotidianamente da automobilisti, pendolari e mezzi commerciali diretti verso l’area interna e la costa. Inevitabili, quindi, i rallentamenti e le ripercussioni sul traffico locale.

Sono state predisposte deviazioni sul posto. Per chi viaggia in direzione Sulmona/Roccaraso, il traffico viene deviato all’altezza del km 178,800. In direzione Popoli/Pescara, invece, la deviazione è attiva al km 176,000.

Le cause del ribaltamento del mezzo pesante non sono state ancora rese note. Gli accertamenti serviranno a chiarire la dinamica dell’incidente e a verificare eventuali responsabilità. Al momento, la priorità resta la riapertura della strada in condizioni di sicurezza.

Gli automobilisti in transito sulla Tiburtina Valeria sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica, seguire le indicazioni del personale presente e valutare percorsi alternativi fino alla conclusione delle operazioni.