Todde salva il mandato: niente decadenza, resta la multa da 40mila euro

La Corte d’Appello ribalta in parte la decisione di primo grado: confermata la legittimità della presidente della Regione Sardegna, ma resta la sanzione economica

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, mantiene il proprio incarico istituzionale dopo la decisione della Corte d’Appello di Cagliari, che ha escluso la decadenza dal ruolo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado. Resta tuttavia in vigore la sanzione pecuniaria da 40mila euro, legata alla gestione del rendiconto delle spese elettorali.

Nel pronunciamento, i giudici hanno accolto in parte il ricorso presentato dalla governatrice, annullando la precedente interpretazione che aveva qualificato la sua condotta come “omessa presentazione” della documentazione contabile. Una ricostruzione ritenuta non conforme, che aveva portato inizialmente alla prospettiva della decadenza.

La Corte ha inoltre evidenziato come la Corte Costituzionale fosse già intervenuta sul caso, cancellando l’ordinanza del Collegio di garanzia elettorale nella parte in cui disponeva la rimozione dall’incarico. Un elemento che ha inciso in modo determinante sull’esito del giudizio d’appello.

Con questa decisione, viene quindi confermata la piena legittimità istituzionale della presidente, che può proseguire il proprio mandato alla guida della Regione. Rimane però il capitolo legato alla sanzione economica, segnale della rilevanza attribuita al rispetto delle norme sulla trasparenza delle spese elettorali.

La vicenda, seguita con attenzione anche a livello nazionale, si inserisce nel più ampio quadro dei controlli sulle campagne elettorali e sulle modalità di rendicontazione, ambito sempre più centrale nel dibattito pubblico e istituzionale.