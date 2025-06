Toto Costruzioni Generali assume in Abruzzo, Lazio e Marche: opportunità concrete per tutti

L'avvio di nuovi cantieri nel Centro Italia crea posti di lavoro, per esperti e principianti.

È iniziata la campagna di assunzioni per i cantieri in Abruzzo, Lazio e nelle Marche. Toto Costruzioni Generali, storica azienda con oltre 60 anni di esperienza e parte del Gruppo Toto, è alla ricerca di personale per potenziare le sue squadre operative nei cantieri in partenza.

Le figure più richieste sono: carpentieri, ferraioli, manovali, operatori mezzi, autisti, perforatori, operai sia professionisti esperti che giovani da formare senza esperienza specifica nel settore. Italiani e stranieri, sono tutti bene accolti.

L'azienda offre contratti stabili, formazione continua. Per chi inizia da zero, è garantito un percorso di formazione pratica direttamente in cantiere, affiancati da personale esperto.

L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità occupazionale per il Centro Italia, in un momento in cui la ricerca di un lavoro è prioritaria per molte famiglie.

"Grandi opere, grandi opportunità: assumiamo per i nuovi cantieri in Abruzzo, Lazio, Marche. Insieme, costruiamo il futuro!" è lo slogan che accompagna questa campagna di assunzioni, sottolineando il legame con il territorio e l'importanza di queste infrastrutture per lo sviluppo locale.

Chi è interessato può inviare il proprio curriculum a lavoroabruzzo@totospa.it e compilare il modulo di candidatura online.

Per ulteriori informazioni: www.totospa.it/lavora-con-noi