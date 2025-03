Tragedia a Tortoreto: Uomo trovato senza vita nel suo garage

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto nel garage di casa sua a Tortoreto, con segnali di overdose. Scattano le indagini.

Un'enorme tragedia ha scosso Tortoreto nella mattinata di domenica 30 marzo. Un uomo di 54 anni è stato trovato privo di vita nel garage della sua abitazione. La drammatica scoperta è avvenuta intorno alle 5.30 del mattino, quando alcuni familiari hanno fatto l'amara constatazione. I carabinieri della stazione locale sono giunti prontamente sul posto per effettuare i necessari accertamenti. Al fianco del corpo senza vita, i militari hanno rinvenuto una siringa, che è stata prontamente sequestrata come prova.

L'intervento del 118 è stato immediato, ma purtroppo non c'era più nulla da fare per l'uomo. Gli operatori sanitari hanno accertato che la causa del decesso era un arresto cardiocircolatorio, riconducibile a una probabile overdose da oppiacei. L'autorità giudiziaria di Teramo ha disposto il trasporto della salma presso l'ospedale Mazzini, dove sarà effettuato l'esame autoptico per chiarire ulteriormente le cause della morte.

Il rinvenimento della siringa solleva ulteriori sospetti riguardo la causa del decesso, che potrebbe essere legata a un abuso di sostanze stupefacenti. Il caso è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'uomo.