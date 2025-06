Tragedia auto si sfrena e travolge un 80enne che muore sul colpo

Un malfunzionamento improvviso, una disattenzione fatale: la comunità perde una figura storica della ceramica locale

Un tragico incidente domestico ha scosso nella mattinata di oggi la tranquilla comunità di Castelli, in provincia di Teramo. A perdere la vita è stato Giovanni Simonetti, 80 anni, noto per la sua lunga carriera di maestro ceramista, punto di riferimento in Abruzzo per la lavorazione artistica della ceramica. L’uomo è rimasto schiacciato dalla propria automobile, che si sarebbe mossa autonomamente lungo un tratto in pendenza, travolgendolo senza lasciargli scampo.

Secondo quanto riferito dai carabinieri della stazione di Montorio al Vomano, che si sono immediatamente recati sul posto per i rilievi tecnici, il dramma si è consumato intorno alle 9 del mattino in località Faiano, nei pressi dell’abitazione della vittima. Simonetti, pensionato, avrebbe parcheggiato l’auto lungo una strada inclinata, ma un errore nella messa in sicurezza del veicolo – probabilmente legato alla mancata attivazione del freno a mano – avrebbe provocato lo scivolamento in discesa del mezzo.

Il veicolo ha così investito l’uomo, causandogli ferite mortali. All’arrivo dei sanitari del 118, allertati da alcuni vicini, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. L’autorità giudiziaria, prontamente informata, ha disposto la restituzione della salma ai familiari, ritenendo l’evento un tragico incidente e non ravvisando elementi per ulteriori indagini penali.

Giovanni Simonetti non era una figura qualunque nella cittadina montana: conosciuto e stimato non solo per le sue opere ceramiche, era stato anche assessore comunale e presidente provinciale della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato), lasciando un’impronta importante tanto nel mondo artistico quanto in quello istituzionale. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomento tra i concittadini e nel mondo dell’artigianato locale, che perde un testimone prezioso di una tradizione secolare.