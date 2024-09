Tragedia sulla A14: 58enne travolto e ucciso mentre cambiava una gomma

Un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di Gianni Corradetti, 58enne agente di commercio originario di Cologna Spiaggia e residente a Giulianova. L'uomo è stato investito e ucciso mentre si trovava sulla corsia di emergenza dell'autostrada A14, all'altezza di Civitanova Marche, probabilmente intento a cambiare una gomma.

La tragedia si è consumata intorno alle 8.25 di questa mattina, nel tratto autostradale in direzione nord, al chilometro 257. Corradetti, alla guida della sua auto, si è fermato a causa di un guasto. Sceso dal veicolo, è stato improvvisamente travolto da un autocarro Fiat Doblò in transito. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. La polizia stradale di Porto San Giorgio è al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e accertare le responsabilità.