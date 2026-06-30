Trattore si ribalta all’alba, giovane operaio muore durante il lavoro nei campi

La vittima, 34 anni e originaria del Pakistan, è stata travolta dal mezzo agricolo lungo Strada per Atri: inutili i soccorsi del 118 subito intervenuto.

Un’altra tragedia sul lavoro si è consumata nelle campagne abruzzesi. Un uomo di 34 anni, originario del Pakistan, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore nei terreni di un’azienda agricola situata lungo Strada per Atri, nel territorio comunale di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata di lunedì 29 giugno, attorno alle 6. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di un trattore gommato quando il mezzo, per ragioni ancora da chiarire, si è improvvisamente ribaltato, finendo per travolgerlo.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 con un’ambulanza medicalizzata partita da Montesilvano. Le condizioni del 34enne sono però apparse subito disperate: i traumi riportati nell’incidente erano troppo gravi e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo.

Nell’azienda agricola sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente. La dinamica esatta resta ancora in fase di ricostruzione e dovrà essere chiarito che cosa abbia provocato il ribaltamento del trattore.

Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Città Sant’Angelo e al personale della Asl, chiamato a verificare le condizioni nelle quali il giovane stava svolgendo l’attività agricola e il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima. Le indagini dovranno stabilire se l’incidente sia stato determinato dalle caratteristiche del terreno, da un problema tecnico del veicolo o da altre circostanze. Resta intanto il drammatico bilancio di una nuova morte avvenuta durante una giornata di lavoro nelle campagne del Pescarese.