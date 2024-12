Truffa del finto carabiniere smascherata: anziani svegli e pronti a denunciare!

Sei tentativi di truffa ai danni degli anziani sono stati sventati grazie alla prontezza dei cittadini e all’intervento dei carabinieri di Teramo.

Tentativi di truffa ai danni di anziani sono stati smascherati grazie alla prontezza e alla vigilanza dei cittadini di Teramo e provincia. I carabinieri locali hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte di anziani e loro famigliari che erano stati contattati telefonicamente da un sedicente "Maresciallo Russo", che con toni autoritari tentava di ingannare le vittime, chiedendo loro denaro o invitandoli a recarsi in caserma. L'intento dei malviventi era quello di far uscire le vittime dalle loro abitazioni per ripulire gli appartamenti o farsi consegnare denaro, monili e altri beni preziosi.

I tentativi di truffa sono stati ben sei, con tre episodi a Montorio al Vomano, due a Teramo e uno a Campli. In tutte le circostanze, gli anziani, fortunatamente, non sono caduti nella trappola e hanno prontamente contattato le vere forze dell'ordine o i loro familiari per verificare la veridicità delle richieste. Questo ha permesso di evitare che le vittime venissero derubate e di mettere i truffatori al centro delle indagini.

Quando il carabiniere operante alla centrale di Teramo ha ricevuto le prime segnalazioni, ha immediatamente allertato i colleghi delle zone vicine, tra cui Giulianova e Alba Adriatica, avviando tempestivamente i servizi di controllo per contrastare questa tipologia di reato. Parallelamente, i carabinieri in abiti civili sono scesi in campo a Teramo, fermando due giovani con un passato criminale specifico. Nonostante i precedenti, tuttavia, al momento del controllo non sono stati trovati elementi concreti che li collegassero direttamente ai tentativi di truffa.

Le indagini proseguono e sono in corso approfondimenti sul conto dei due giovani fermati, al fine di valutare la possibilità di adottare misure preventive per allontanarli dalla provincia. Il fenomeno delle truffe agli anziani, in particolare quella del finto carabiniere, continua a destare preoccupazione, ma i carabinieri rimangono vigili e pronti a intervenire per proteggere le vittime più vulnerabili.