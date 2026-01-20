Unità di Strada a Teramo, primo intervento tra ascolto, aiuti concreti e vicinanza sociale

Avviata a Teramo la prima uscita dell’Unità di Strada: distribuiti beni essenziali, rafforzata la rete dei servizi sociali e potenziata la presenza sul territorio.

Ha preso ufficialmente il via a Teramo la prima uscita operativa dell’Unità di Strada, un’iniziativa che va a rafforzare il sistema di interventi sociali già attivi sul territorio comunale a sostegno delle persone in condizione di fragilità. L’attività si inserisce in un quadro più ampio di servizi coordinati dal Servizio Sociale comunale, ampliando la capacità di intercettare il bisogno e di offrire risposte tempestive e concrete.

Il progetto si affianca al Pronto Intervento Sociale, attivo con numero dedicato h24, ai percorsi di Housing, e alla Stazione di Posta, contribuendo a costruire una rete strutturata di prossimità. Durante il primo giro, che ha interessato il centro cittadino e alcune aree periferiche, la situazione rilevata è risultata complessivamente tranquilla.

Un passaggio significativo si è svolto presso la stazione ferroviaria, dove gli operatori hanno incontrato quattro persone: tre cittadini pakistani in attesa di asilo politico e un cittadino italiano residente fuori comune. Oltre al contatto diretto e all’ascolto, elementi centrali dell’intervento, sono stati distribuiti generi alimentari, coperte e kit per l’igiene personale, strumenti essenziali per rispondere ai bisogni immediati.

Piccoli interventi, ma dal forte valore sociale, che testimoniano un approccio fondato sulla dignità della persona, sul riconoscimento dei diritti fondamentali e sulla presenza costante sul territorio. Questa prima uscita segna l’avvio di un nuovo tassello operativo, destinato a consolidare una rete già attiva e orientata alla solidarietà, alla responsabilità condivisa e alla cura delle fragilità.

Nel commentare l’avvio del progetto, il vice sindaco Stefania Di Padova ha sottolineato come la città scelga di esserci, con continuità, umanità e attenzione concreta, riaffermando il ruolo della comunità come presidio sociale vicino a chi vive situazioni di difficoltà.