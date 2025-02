Vandali imbrattano bar: due giovani denunciati, droga sequestrata

Due giovani colti sul fatto mentre imbrattavano un bar a Teramo; uno trovato in possesso di hashish, entrambi denunciati per danneggiamento.

A Teramo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato due giovani per danneggiamento. I due sono stati sorpresi mentre utilizzavano una bomboletta spray nera per imbrattare il muro, la vetrina e la porta d'ingresso di un bar locale. Durante la perquisizione personale, uno dei due è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, portando a una segnalazione alla Prefettura di Teramo come assuntore di sostanze stupefacenti.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di atti vandalici contro esercizi commerciali in Italia. Recentemente, a Roma, il bar Studio 26 è stato oggetto di vandalismo da parte di attivisti no vax, che hanno imbrattato la facciata del locale con vernice rossa e messaggi offensivi nei confronti dell'ex ministro della Salute, Roberto Speranza. L'evento era stato organizzato per ospitare un incontro con l'ex ministro, ma è stato preso di mira da vandali durante la notte.

Le autorità locali sottolineano l'importanza di preservare il decoro urbano e la sicurezza degli esercizi commerciali, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine qualsiasi comportamento sospetto o atto vandalico. La collaborazione tra comunità e forze dell'ordine è fondamentale per prevenire e contrastare efficacemente tali episodi, garantendo un ambiente sicuro e rispettoso per tutti.