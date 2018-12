Venti di maestrale sulla Penisola, mareggiate nel Tirreno, nevicate sulle Alpi

Da nord a sud il Maestrale continua ad essere protagonista sull'Italia, innescato da una vasta area depressionaria che dalla Scandinavia si spinge fin verso i Balcani e fa affluire aria fredda richiamata dall'Artico. Gli effetti sulla nostra Penisola sono diversi, a seconda delle zone.

Al Nord un fronte freddo in discesa dall'Europa settentrionale si addossa all'arco alpino favorendo nevicate soprattutto sulle zone di confine, ma con fiocchi che riescono anche a sfondare verso il versante italiano trasportati dalle raffiche di vento, come sta accadendo al Nordovest. Sotto forma di bufere la neve riesce a raggiungere gran parte della Valle d'Aosta fino al Piemonte, interessando le valli torinesi e il Verbano, con limite pioggia/neve sui 1100/1200m. Fiocchi anche sui confini tra Lombardia e Svizzera dai 1000/1100m, su quelli alto atesini dai 700/800m con raffiche di vento fino a 80km/h, mentre il resto del Nord rimane sottovento all'arco alpino con i cieli che restano sereni.

Maestrale sostenuto su tutti i bacini che bagnano lo Stivale con mareggiate sulle coste occidentali della Sardegna e diversicollegamenti marittimi cancellati. Nel Cagliaritano si segnalano anche allagamenti. Mareggiate anche in Toscana.

La burrasca di Maestrale sta creando disagi in Campania: da domenica pomeriggio Capri è isolata e nessun traghetto esce dal porto a causa delle avverse condizioni meteo. All'estremo Sud il Maestrale provoca anche tempo instabile, come sta accadendo tra bassa Calabria e Messinese, dove sono in corso rovesci e temporali. In Sicilia il forte Maestrale ha causato danni a Palermo, dove alcuni alberi e cartelloni sono stati divelti cadendo sulle auto in sosta e danneggiandole. In Calabria il Maestrale tempestoso ha provocato danni nel Reggino, dove un pino marittimo secolare è caduto nella zona del lungomare Falcomatà, paralizzando il traffico. Si segnalano danni anche nel Catanzarese.

Acquazzoni diffusi sin dal mattino tra Nord Sicilia, bassa Calabria e coste adriatiche pugliesi, soleggiato e ventoso al Centro-Nord.

Tra pomeriggio e sera aria fredda in arrivo da Nordest favorirà rovesci tra basse Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e interne campane, con possibili temporali sulle coste molisane e pugliesi. Neve su Appennino meridionale fin verso gli 800 metri tra sera e notte; asciutto e ventoso altrove con residue nevicate sui crinali di confine tra Val d'Aosta e Dolomiti, in calo fino a quote collinari nel Sudtirol.



MARTEDI':Residui rovesci al primo mattino tra coste molisane e alta Puglia, in miglioramento già in mattinata. Soleggiato sul resto del Paese, ma con temperature in generale calo: massime non superiori agli 8-13°C al Centronord, tra 10-16°C al Sud e Isole maggiori.

Dal tardo pomeriggio aumento delle nubi a partire dalla Sardegna, in estensione a est Liguria, Toscana, Lazio e Umbria, ad anticipare il transito di una modesta perturbazione attesa per la giornata successiva. Clima piuttosto fresco dalla sera sulle pianure del Nord e valli del Centro, con diffuse gelate nella notte su mercoledì.