Viabilità: Riapre al Traffico il Collegamento tra Viale Ovidio e Piazzale Battaglione Alpini

Dopo 17 anni di chiusura, il tratto stradale che collega Viale Ovidio e Piazzale Battaglione Alpini è stato ufficialmente riaperto al traffico veicolare. La riapertura di questa arteria, che unisce l’area della Fontana Luminosa con Viale della Croce Rossa, è stata celebrata dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dall’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani.

Chiuso alla circolazione di veicoli dal 2006, il tratto ha richiesto un investimento di 600.000 euro, parte del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Nel 2021, il Comune ha ottenuto 19.000 euro per la progettazione dall'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), attingendo al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) destinato alle aree colpite dal sisma. I lavori di riqualificazione, iniziati a luglio 2023, sono stati completati recentemente.

Innovazioni per una Mobilità Sostenibile

Il rinnovato collegamento stradale è stato dotato di una illuminazione a LED e di una pensilina fotovoltaica. Quest’ultima, situata vicino all’area verde adiacente alla scalinata verso Viale Nizza, consentirà la ricarica di biciclette e mezzi di micromobilità elettrici, promuovendo l’uso di veicoli sostenibili.

"Continuiamo ad attuare le politiche di mobilità come delineato dal Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums), uno strumento indispensabile per ripensare la città in chiave di mobilità sostenibile ed efficiente, su cui questa amministrazione ha lavorato sin dal principio," ha dichiarato il sindaco Biondi. "Questo intervento non solo facilita la viabilità tra la Fontana Luminosa, l’Auditorium del Parco e il Polo universitario di San Basilio, ma offre anche ulteriori spazi per la sosta delle auto."

Senso Unico e Stalli di Sosta

Per quanto riguarda la gestione del traffico, il tratto riaperto prevede, in via sperimentale, un senso unico in direzione della Fontana Luminosa. Questa scelta ha permesso di recuperare 15 nuovi stalli di sosta e di conservare i 24 già esistenti vicino al Circolo Tennis. Il progetto include anche la creazione di due nuovi stalli riservati ai disabili, oltre a quello già presente.

“Abbiamo stabilito un periodo di sperimentazione di circa due mesi per valutare l'efficacia del senso unico," ha spiegato l’assessore Giuliani. "Dopo aver analizzato i dati relativi ai flussi di traffico e considerato eventuali segnalazioni dalla comunità, potremmo apportare modifiche per ottimizzare la circolazione e l'accesso al centro storico."

Impegno per una Città più Verde

L'inaugurazione del tratto stradale riflette l'impegno del Comune dell’Aquila verso una città più verde e sostenibile. L'installazione della pensilina per la ricarica delle bici elettriche rappresenta un ulteriore passo verso l’adozione di mezzi alternativi all'auto, che sta diventando sempre più popolare in città.

Con questa riapertura, l'Aquila continua a investire nella mobilità sostenibile, migliorando l'accessibilità e riducendo la congestione del traffico, in un quadro di continua evoluzione urbana che guarda al futuro con attenzione alle esigenze ambientali e sociali.