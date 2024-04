Vince l'Asse Roma/Pescara, Maggioranza già Spaccata. Il Primo Consiglio Regionale d'Abruzzo

L'apertura del primo consiglio regionale della XII legislatura dell'Abruzzo è stata contrassegnata da un inizio particolarmente tumultuoso, caratterizzato da un colpo di scena senza precedenti. Per la prima volta dal lontano 1970, il presidente del consiglio regionale non è stato eletto alla prima votazione con la maggioranza dei due terzi, come tradizione, ma soltanto alla quarta votazione.

Il candidato che ha alla fine prevalso è stato Lorenzo Sospiri, esponente di Forza Italia, che ha conquistato 18 voti, superando così l'aquilano Roberto Santangelo, anch'egli di Forza Italia e considerato il favorito. Santangelo, di conseguenza, verrà nominato assessore.

L'assenza di un consenso unanime sulla candidatura del presidente del consiglio proposta dalla maggioranza ha portato il Partito Democratico e il candidato presidente Luciano D'Amico a presentare schede bianche. Nonostante l'appello del presidente della Regione Marco Marsilio affinché le opposizioni convergessero su Sospiri, queste ultime hanno mantenuto la propria posizione.

Le votazioni successive hanno visto Sospiri ottenere un graduale aumento di voti, con una maggioranza che alla fine si è ricompattata. Nonostante l'opposizione, Sospiri è stato eletto presidente del consiglio con 17 voti, con Paolo Gatti di Fratelli d'Italia assente e 13 schede bianche.

Successivamente, sono stati eletti i due vicepresidenti e i segretari del consiglio. Marianna Scoccia di Noi Moderati e Antonio Blasioli del Partito Democratico sono stati scelti come vicepresidenti, mentre Luca De Renzis di Fratelli d'Italia e Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle hanno assunto i ruoli di segretari.

La sessione ha evidenziato anche tensioni riguardo alla composizione della giunta regionale, con la Lega che non si è mostrata soddisfatta di ricevere un solo assessorato e ha mantenuto aperte le trattative. L'assegnazione degli incarichi nella giunta riflette una combinazione di esponenti provenienti da vari partiti, tra cui Fratelli d'Italia e Forza Italia. Tuttavia, le tensioni e le divergenze tra i partiti nella maggioranza sono state evidenti, con la Lega che ha espresso insoddisfazione per la nomina di un assessore esterno e ha richiesto ulteriori incarichi per i propri membri.

IL NUOVO CONSIGLIO

MAGGIORANZA: 18 consiglieri

PRESIDENTE REGIONE: Marco Marsilio

FDI: Paolo Gatti, Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis, Umberto D’Annuntiis, Nicola Campitelli, Mario Quaglieri, Tiziana Magnacca, Massimo Verrecchia FORZA ITALIA: Lorenzo Sospiri, Emiliano Di Matteo, Daniele D’Amario, Roberto Santangelo

LEGA: Emanuele Imprudente, Vincenzo D’Incecco

MARSILIO PRESIDENTE: Luciano Marinucci e Gianpaolo Lugini

NOI MODERATI: Marianna Scoccia

OPPOSIZIONE: 12 consiglieri

CANDIDATO PRESIDENTE: Luciano D’Amico

PARTITO DEMOCRATICO: Antonio Blasioli, Antonio Di Marco, Sandro Mariani, Dino Pepe, Silvio Paolucci, Pierpaolo Pietrucci

MOVIMENTO 5 STELLE: Erika Alessandrini, Francesco Taglieri Sclocchi

ABRUZZO INSIEME: Giovanni Cavallari, Vincenzo Menna

AZIONE-SOCIALISTI: Enio Pavone

PROGESSISTI E SOLIDALI: Alessio Monaco