Violenza in piena movida: maxi rissa tra giovani, 4 feriti e 6 indagati

Una rissa violenta esplosa tra due gruppi di giovani davanti ai locali di viale Benedetto Croce, culmina con 4 feriti e sei giovani denunciati.

Un'aggressione violenta ha scosso la movida notturna di Chieti, con una rissa che ha coinvolto due gruppi di giovani, di cui sei sono stati denunciati dalla polizia di Stato. Il violento scontro, avvenuto tra il 25 e il 26 gennaio, ha avuto luogo davanti ai locali di viale Benedetto Croce, una zona frequentata anche da studenti universitari. Le indagini della squadra mobile di Chieti hanno permesso di identificare quasi tutti i partecipanti, e quattro giovani sono finiti in ospedale con ferite e fratture.

Secondo quanto ricostruito, il conflitto sarebbe scoppiato per un motivo banale, come un semplice sguardo di troppo, ma l’eccessivo consumo di alcol ha probabilmente acuito la tensione. I gruppi coinvolti erano composti da ragazzi di Chieti, Pescara e Teramo, e la violenza si è scatenata poco prima delle quattro del mattino, quando i locali della zona stavano per chiudere.

L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Tuttavia, due giovani hanno riportato ferite gravi al viso e fratture nasali. Gli altri hanno subito traumi più lievi. Le telecamere di sorveglianza, le testimonianze e le indagini mediche hanno permesso agli agenti di ricostruire l'accaduto, e sei giovani, con età comprese tra i 17 e i 24 anni, sono ora indagati.

In base alle recenti normative anti-violenza, potrebbe essere applicato il Daspo Willy, un provvedimento che vieta l'accesso e la sosta nelle zone di divertimento notturno, ispirato al tragico omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane cuoco ucciso a Colleferro nel 2020. Questo strumento potrebbe presto essere attuato contro i coinvolti nella rissa, per cercare di limitare episodi di violenza simili in futuro.