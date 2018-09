Vortice di bassa pressione al centro sud, ancora rovesci e temporali sulla Penisola

Nel corso dei prossimi giorni un insidioso vortice di bassa pressione, ben strutturato a tutte le quote, si scaverà sul Tirreno portando locale maltempo su parte delle nostre regioni centro meridionali nonché una sostenuta ventilazione a rotazione ciclonica che spazzerà dapprima il Tirreno e poi la Sardegna. Resterà ai margini l'Italia settentrionale che godrà di tempo più stabile e soleggiato grazie alla protezione di un ponte alto-pressiorio proteso dall'Europa occidentale sin verso gli Stati danubiani.

MERCOLEDI' il centro di bassa pressione si scaverà sul medio Tirreno, orchestrando numerosi rovesci e temporali che interesseranno la Sardegna, parte del Lazio e della Campania. Nel contempo nubi irregolari attraverseranno le restanti regioni centro meridionali con possibilità di fenomeni in sviluppo diurno su dorsale, interne toscane, Murge, Sicilia centro settentrionale in sconfinamento qua e là a coste del medio-basso Adriatico. Meglio al Nord seppur con qualche isolato fenomeno pomeridiano su Alpi e Prealpi.

GIOVEDI' il vortice si porterà ulteriormente verso la Sardegna che sarà penalizzata da rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, in particolar modo sui settori orientali e meridionali, quelli maggiormente esposti alla sostenuta ventilazione da E-NE.

Il vortice si farà sentire anche in Sicilia con rovesci e temporali in transito nonché marginalmente anche tra Lazio, Campania e medio Adriatico. Nuovi temporali si formeranno nel pomeriggio sulla dorsale centro meridionale sconfinando su Adriatiche e nord Ioniche.

VENERDI' il vortice insisterà tra le Isole maggiori perdendo gradualmente energia mentre scivolerà verso il Nord Africa. Riuscirà tuttavia a rinnovare spiccata instabilità tra Sardegna, specie orientale, e Sicilia nonché nel corso del pomeriggio su dorsale centro meridionale e zone limitrofe. Ancora discreto al Nord anche se già entro fine giornata un fronte si addosserà alle Alpi, portando un parziale aumento delle nubi e primi fenomeni sui settori di confine

TENDENZA WEEKEND - Il vortice lascerà definitivamente le Isole maggiori, interessate ancora sabato da qualche isolato fenomeno.

Nel frattempo il fronte giunto al Nord scivolerà verso i Balcani portando qualche temporale o pioggia su Alpi e Nordest sabato nonché domenica su ER e medio Adriatico.