Vortice in ritirata: ultimi temporali prima dell’estate e temperature in ripresa!

L’instabilità temporanea cede il passo all’anticiclone, ma tra martedì e mercoledì permangono temporali convettivi sparsi soprattutto su regioni alpine, appenniniche e adriatiche.

La presenza di una bassa pressione sull’Italia, responsabile degli ultimi episodi di maltempo, si dirige verso l’Europa orientale, consentendo un graduale affermarsi della fascia orientale dell’anticiclone delle Azzorre. Di conseguenza, l’instabilità atmosferica tenderà a diminuire, ma rimarranno possibili temporali isolati in particolare martedì e mercoledì, per lo più di origine convettiva.

Martedì il Nord si presenterà in prevalenza soleggiato al mattino, con alcune nubi sparse e scarsa attività precipitativa, mentre nel pomeriggio rocce locali o rovesci potranno interessare Alpi e Prealpi orientali, con possibili sconfinamenti verso la pianura veneta e friulana. Le temperature subiranno un lievissimo aumento, specie al Nord‑Ovest.

Al Centro, mattinata ancora caratterizzata da temporali sull’Adriatico e la dorsale appenninica, localmente intensi. In serata le condizioni miglioreranno sulle regioni orientali, mentre le zone tirreniche godranno fin da subito di un tempo più stabile. Al Sud, permarrà variabilità con rovesci isolati sul Molise, il Gargano e verso il basso Tirreno, con fenomeni più occasionali su Campania e Basilicata.

Mercoledì il Nord vedrà un tempo più stabile con cielo sereno su pianure e litorali, mentre Alpi, Prealpi e Appennino potranno subire ancora isolati piovaschi pomeridiani. Al Centro, giornata luminosa con qualche temporale pomeridiano lungo l’Appennino. Il Sud presenterà ancora variabilità sul basso Tirreno, ma con fenomeni sporadici e prevalgono le schiarite sulle coste. Le temperature saranno in lieve aumento su tutta la Penisola, accompagnate da venti tesi dai quadranti occidentali e mari mossi o molto mossi.

Il lento arretramento del vortice e l’affermazione dell’alta pressione determineranno un progressivo ritorno alla stabilità atmosferica. Tuttavia, gli ultimi temporali residui potrebbero manifestarsi durante le ore centrali di martedì e mercoledì, soprattutto in contesti montuosi o a ridosso dell’Adriatico. Le temperature ormai ben entro le medie stagionali tenderanno a riequilibrarsi, segnando la fine di una fase fresca ma instabile.

L’instabilità atmosferica, favorita dal contrasto tra masse d’aria calda e umida al suolo e nuclei più freschi in quota, continuerà a dar luogo a moti convettivi anche nelle ore centrali della giornata. Le regioni più esposte restano quelle interne e costiere orientali, mentre le restanti aree godranno di condizioni in miglioramento.

In sintesi, martedì e mercoledì segneranno la fase conclusiva del maltempo: con il vortice ormai in fase di allontanamento e l’anticiclone che prende campo, il quadro meteo evolve verso maggiore stabilità, sebbene con residui temporali mirati in alcune zone.