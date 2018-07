WEEKEND - ancora qualche pioggia sabato, sole e caldo domenica

PREVISIONI WEEKEND - Dopo il passaggio di alcuni fronti instabili tra mercoledì e venerdì sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali anche localmente intensi favoriti dall'indebolimento dell'alta pressione, nel corso del fine settimana (e soprattutto da domenica) l'anticiclone subtropicale tornerà protagonista sul Mediterraneo occidentale e in parte anche sulla nostra Penisola, specie al Nordovest, Sardegna e regioni tirreniche, riportando condizioni più stabili, soleggiate e con temperature prettamente estive.

Da segnalare però ancora residua variabilità sabato sul Triveneto, Emilia Romagna e dorsale appenninica centro-meridionale.

Vediamo comunque più nel dettaglio quanto previsto per le giornate di sabato e di domenica.

SABATO - Nella notte tra venerdì e sabato sarà infatti possibile il transito di un altro modesto fronte instabile tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con acquazzoni e locali temporali che potranno protrarsi anche nella mattinata di sabato.

Qualche rovescio o temporale di calore sarà altresì probabile tra mattina e pomeriggio sulle Alpi e sui rilievi appenninici di Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e poi tra Campania e Calabria tirrenica.

Più soleggiato sulle altre zone costiere del Centrosud, salvo qualche passaggio di nubi medio-basse lungo l'Adriatico e tra Calabria e Sicilia settentrionale nella prima parte del giorno.

Ventilazione in aumento dai quadranti settentrionali al Sud, con temperature in temporanea diminuzione.



DOMENICA - L'anticiclone si rinforzerà ulteriormente favorendo una giornata complessivamente soleggiata su tutta la Penisola; sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna su Alpi centro-orientali e Appennino centro-meridionale, con isolati rovesci.

Temperature in rialzo al Centronord, con punte anche di 33-35°C sulle pianure interne del Piemonte orientale, bassa Lombardia, basso Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna.

Qualche grado in meno invece al Sud, regioni adriatiche e in Sicilia per via di una moderata ventilazione di Maestrale.