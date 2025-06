WOW Chiude, 14 anni di successi svaniti

La Fondazione Franco Fossati dovrà lasciare WOW Spazio Fumetto entro il 15 giugno nonostante la transazione del debito, e ora scoppia la protesta cittadina.

Dopo quattordici anni di intensa attività culturale, la Fondazione Franco Fossati è costretta a salutare WOW Spazio Fumetto, il celebre museo milanese dedicato alla nona arte. Il Comune ha imposto lo sgombero dello spazio in viale Campania entro il 15 giugno, negando l’accesso alla proroga nonostante la trattativa per sanare un debito compreso tra 180 e 200 mila €, e vanificando così la partecipazione al nuovo bando comunale.

Inaugurato nel 2011, WOW si è affermato fin da subito come fulcro della cultura pop italiana, ospitando oltre 200 mostre, eventi, attività didattiche, laboratori e incontri con autori, vangelo per appassionati, scolaresche e famiglie. Il suo archivio raccoglie centinaia di migliaia di opere e contenuti legati al fumetto, all’illustrazione e all’animazione.

La Fondazione ha raccolto oltre 12.000 firme a sostegno, lanciato campagne di crowdfunding e proposto di utilizzare parte delle proprie collezioni come garanzia per partecipare al bando. Tuttavia, il Comune ha respinto ogni richiesta di proroga e la moratoria sui costi del trasloco si è rivelata insostenibile anche per l'Avvocatura comunale.

Il presidente Luigi Bona ha espresso delusione per “una burocrazia miope” che costringe “fumettari con la testa tra le nuvolette” a evacuare uno spazio amato da migliaia di milanesi, mentre il presidio culturale nel Giardino Oreste del Buono, i corsi per ragazzi e le due grandi mostre in preparazione vengono cancellati.

Per salutare degnamente la comunità, domenica 15 giugno dalle 15 alle 20 il museo aprirà le sue porte per l’evento finale, con artisti, sceneggiatori e appassionati pronti a celebrare un’eredità di importanza nazionale.

Il caso ha scatenato anche un dibattito politico: il consigliere De Chirico (FI) ha criticato la lentezza del Comune nell’affrontare per tempo la morosità, paragonando il trattamento riservato a WOW a quello applicato ad altre realtà culturali nella città.

Il futuro di WOW Spazio Fumetto resta incerto. La Fondazione intende partecipare al bando, ma la sostenibilità economica è oggetto di forte preoccupazione, data la difficoltà ad affrontare un nuovo trasloco e a mantenere le collezioni. Milano rischia così di perdere uno dei principali presidi culturali indipendenti della città.

Per ora, il 15 giugno segnerà la fine di un capitolo significativo per la cultura fumettistica italiana. E resta viva la speranza, tra i tanti messaggi di cordoglio, che si possa trovare una nuova casa per questo prezioso centro di creatività e memoria.