Week End con alte temperature, ma da domenica in arrivo fronte freddo

Nei prossimi giorni anticiclone in ulteriore rinforzo sull'Europa centrale, quanto basta per garantire tempo in prevalenza stabile e caldo su buona parte del weekend ( punte ancora di 25-26°C al Centronord ). Tuttavia lungo il suo bordo destro un piccolo vortice freddo scenderà lungo l'Europa orientale, raggiungendo i Balcani e poi anche parte dell'Italia tra domenica sera e lunedì. Ancora margini di incertezza sulla traiettoria di questo impulso, quindi previsione complessa e in fase di analisi. Ad oggi le zone più coinvolte dovrebbero essere quelle del Sud, solo fugacemente il Centronord, il tutto accompagnato da un calo delle temperature anche deciso lungo le adriatiche.

PROSSIME ORE - La Sicilia farà ancora i conti con una circolazione depressionaria sui mari meridionali che, pur attenuandosi, determinerà qualche rovescio o temporale sparso più intenso sul versante ionico. Qualche fenomeno possibile anche su Sardegna, specie orientale e bassa Calabria. Altrove stabile e mite sebbene con banchi nuvolosi locali.

SABATO - Giornata in prevalenza stabile su tutta la Penisola sebbene con sole alternato a banchi nuvolosi sparsi ( a tratti densi sul Piemonte ); maggiore variabilità sulle Isole Maggiori con isolati brevi rovesci non esclusi, specie sui rilievi. Temperature sopra media, caldo per il periodo.

DOMENICA - Sole prevalente salvo occasionali rovesci tra Calabria e Sicilia specie ionica. Tendenza a graduale aumento della nuvolosità su adriatiche e Nordest nella seconda parte della giornata. Tra sera e notte qualche rovescio o temporale sulle regioni adriatiche, in successivo locale sconfinamento al versante tirrenico entro la mattina di lunedì.

Qualche fugace e isolato fenomeno non escluso anche al Nord e in particolare sul Nordest.

Temperature sopra media, caldo per il periodo; calo termico dalla sera a partire dalle adriatiche.