Week end con tempo instabile su gran parte d'Italia, le aree a rischio pioggia

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da tempo ancora piuttosto movimentato sull'Italia, il vortice mediterraneo che da diversi giorni vaga sui mari italiani, seppur indebolito, risalirà verso Nord entro la giornata di sabato e in seguito verrà assorbito da una nuova perturbazione atlantica che nella giornata di domenica formerà un nuovo vortice di bassa pressione sulla Francia meridionale. Di conseguenza la pressione non riuscirà ad aumentare in maniera convincente sulle nostre regioni che saranno interessate da molte nubi e altre piogge sparse.

SABATO - Il fronte in risalita raggiunge anche le regioni del Nord determinando una giornata grigia al Settentrione con qualche pioviggine o debole pioggia, più probabile e diffusa al Nord Est con la possibilità di qualche rovescio tra le coste venete e Friuli Venezia Giulia. Il tempo rimane instabile anche altrove. Acquazzoni e temporali saranno più probabili tra settori ionici e Puglia con fenomeni anche intensi in Salento, e sulle regioni tirreniche tra Lazio e Toscana. Non mancheranno tuttavia dei fenomeni seppur a carattere irregolari sul resto del Sud Peninsulare, in Sardegna e a seguire anche sul resto del Centro.

DOMENICA - Situazione ancora un po' incerta ma la giornata sarà ancora caratterizzata da molte nubi su gran parte d'Italia salvo maggiori aperture soleggiate sulle estreme regioni meridionali, specie ioniche e sulla Sardegna meridionale. Nuovi acquazzoni possibili su gran parte dei settori tirrenici e lungo la dorsale. Nel corso del giorno peggiora al Nord Ovest, con piogge in arrivo specie a ridosso delle Alpi occidentali, Val d'Aosta e Ponente Ligure, dove non si escludono fenomeni anche temporaleschi.

TEMPERATURE - Il clima si mantiene mite stante l'assenza di fronti freddi. Da segnalare un rialzo dei valori minimi al Nord e un calo in quelli massimi per la presenza di maggior nuvolosità. Le temperature diurne saranno generalmente comprese tra 18 e 23°C al Centro Nord e tra 21 e 26°C al Sud.