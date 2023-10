Weekend 14-15 Ottobre: L'Autunno si Fa Sentire con Pioggia e Calo delle Temperature

L'Italia si prepara ad abbracciare un'atmosfera decisamente autunnale all'inizio del prossimo fine settimana, con l'arrivo di piogge persistenti e un significativo calo delle temperature nelle regioni settentrionali, che potrebbe addirittura portare le condizioni meteorologiche al di sotto delle medie stagionali. L'evoluzione di questa situazione si articolerà in due fasi chiave.

Nella prima fase, entro il weekend, un vortice di aria fredda alimentato da correnti polari groenlandesi si muoverà tra il Mare del Nord e l'Europa centro-orientale, portando un clima pressoché invernale dal Regno Unito alla Scandinavia, fino a Germania, Polonia e paesi Baltici. Sebbene questo vortice non avrà un impatto diretto sull'Italia, l'aria fredda che lo accompagna sì.

Nella seconda fase, all'inizio della prossima settimana, grazie a una rimonta anticiclonica sull'Inghilterra, queste correnti fredde si infiltreranno verso ovest, stimolando la formazione di un canale depressionario che si estenderà dalla Penisola Iberica all'Italia centro-settentrionale. All'interno di questo canale, si verificherà la convergenza di correnti fredde provenienti da est-nordest e correnti calde e umide provenienti da ovest-sudovest.

Il maltempo si farà sentire sull'intero comparto iberico e in parte anche sull'Italia, con piogge persistenti, rovesci e possibili temporali, talvolta di forte intensità. Al momento, sembra che le regioni più colpite da questi fenomeni saranno quelle centro-settentrionali, ma anche una parte del Sud, in particolare Campania, Molise e Puglia, potrebbe essere interessata. Non si tratta di una perturbazione meteorologica classica, ma piuttosto di una linea di convergenza semi-stazionaria che potrebbe perdurare per diversi giorni.

Una parte dell'aria fredda associata a questa configurazione meteorologica riuscirà a infiltrarsi anche sul territorio dell'Italia settentrionale, causando un marcato calo delle temperature, con valori che potrebbero essere inferiori di circa 15 gradi rispetto ai giorni precedenti. Le temperature massime al Nord, ad esempio, potrebbero difficilmente superare i 15/16°C durante la giornata di martedì prossimo. Una situazione meteorologica che richiederà attenzione da parte di chiunque sia interessato a queste variazioni climatiche.