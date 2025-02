Weekend sulla neve: 73 bus prenotati tra Roccaraso e Ovindoli, tutto sotto controllo

Nonostante le previsioni, non si registrerà il tutto esaurito a Roccaraso nel prossimo fine settimana, e nemmeno l'attesissimo effetto tiktoker a Ovindoli. I due comuni abruzzesi hanno fatto il punto della situazione a poche ore dalla chiusura delle prenotazioni per l'accesso dei mezzi turistici nelle giornate di sabato e domenica. A Roccaraso, il numero di prenotazioni è stato monitorato con attenzione, e su un totale di 80 richieste per l'ingresso dei bus, 63 sono state accettate, mentre le altre sono state respinte a causa della duplicazione delle targhe.

Per il fine settimana sulla neve, sono stati confermati 13 bus per sabato e 50 per domenica. Questi numeri, come spiegato dal sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, sono considerati ampiamente gestibili grazie al sistema di controllo collaudato che il Comune ha messo in atto. "Siamo pronti ad accogliere tutti, ma l'invito è sempre quello di divertirsi nel pieno rispetto delle regole", ha sottolineato il primo cittadino.

La situazione è decisamente diversa a Ovindoli, dove sono stati prenotati solo dieci bus per la giornata di domenica. Nonostante il richiamo sui social, in particolare da parte dei tiktoker, le richieste sono rimaste contenute. Il sindaco di Ovindoli, Angelo Ciminelli, ha voluto rassicurare tutti: "Siamo pronti ad accogliere i visitatori. Vogliamo ricordare che, dato l'abbondante nevicata sulle nostre piste, le misure di controllo sarebbero state comunque adottate."

I due sindaci, pur con situazioni differenti, sono concordi nel sottolineare l'importanza di un'adeguata gestione della situazione, che permetta di conciliare l’afflusso turistico con il mantenimento della sicurezza e della vivibilità dei centri. In attesa del weekend, le previsioni indicano una grande affluenza sulle montagne abruzzesi, ma con la certezza che le misure organizzative adottate garantiranno la buona riuscita dell'evento.