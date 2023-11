il Ciclone Debi Minaccia l'Europa: La Seconda Super Tempesta in 48 Ore

Mentre il ciclone extratropicale Ciaran continua a gettare ombre minacciose sull'Europa occidentale e l'Italia con il suo turbolento clima, un nuovo contendente si sta preparando ad entrare in scena nell'Atlantico. Debi, il ciclone extratropicale, sta maturando e si preannuncia come un altro colpo meteo di vasta portata. Il suo vortice è già ben visibile grazie alle immagini satellitari, e con il suo fronte avanzato sta gradualmente avvicinandosi all'Irlanda. Tuttavia, sarà solo nel corso del fine settimana che Debi, posizionato tra l'Inghilterra meridionale e il canale della Manica, inizierà a esercitare il suo potere influenzando notevolmente le condizioni meteorologiche in Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Germania e Italia.

Nonostante l'Università di Berlino abbia già battezzato questa nuova tempesta con il nome "Fred," il Met Office non ha ancora confermato ufficialmente il nome "Debi," anche se è probabile che lo faccia. Debi rappresenterà la terza tempesta a colpire l'Europa in sole due settimane, la seconda in soli 48 ore. A differenza di Ciaran, Debi mostrerà valori di geopotenziale leggermente più elevati, difficilmente scendendo al di sotto dei 960 hPa, ma comunque significativi. Sarà inoltre accompagnato da venti tempestosi, che potrebbero superare i 130/150 km/h nel canale della Manica e nel Golfo di Biscaglia. La tempesta porterà con sé piogge torrenziali, aggravando ulteriormente le già critiche condizioni idrogeologiche.

È previsto che Debi entri in azione mentre Ciaran si sta ancora facendo sentire, creando così una saccatura meteorologica di notevole portata che coinvolgerà entrambi i minimi ciclonici in rotazione antioraria. Le condizioni meteo avverse potrebbero perdurare fino all'inizio della prossima settimana, e continueremo a seguire attentamente lo sviluppo della situazione.